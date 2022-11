Not Available

Live in East Rutherford, NJ, At Continental Airlines Arena - June 27 2000 - Farewell Tour - 01. Detroit Rock City 02. Deuce 03. Shout It Out Loud 04. Shout it out loud 05. Firehouse 06.Heaven’s on fire 07. Let me go, rock ‘n’ roll 08. Shock me 09. Psycho circus 10.God of thunder 11.100,000 years 12.Love gun 13. I still love you/Black diamond 14.Beth 15. Rock and roll all nite