Knerten in Trouble

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

I den tredje filmen om Knerten har Lillebror og familien hans flyttet. Knerten har fått en sønn, Lille-Knerten, og lykken er stor. Men mor og far er bekymret for Lillebror. De har bodd i Bessby i et par måneder, men han har fremdeles ikke fått seg noen nye venner. Lillebror bryr seg ikke. Han liker ikke de andre guttene i gata uansett, og dessuten har han jo Knerten. De to gjør en avtale om ikke å ha noen andre venner. For alltid. Men en dag forsvinner Knerten sporløst…