Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale je to už 30 let, co měla na jevišti někdejšího Tylova, nyní Stavovského, divadla premiéru Kočičí hra Istvána Örkényho s Danou Medřickou a Vlastou Fabiánovou v hlavních rolích. Dosáhla 403 repríz a stala se v pravém slova smyslu kultovní inscenací 70. a počátku 80. let. Příběh dvou sester, jejichž život dělí železná opona, rezonoval s pocity diváků svou pravdivostí. V interpretaci Dany Medřické se navíc postava Erži Orbánové stala symbolem nezdolného optimismu navzdory bídě života. Nejen tato inscenace, ale i herecký výkon Dany Medřické a Vlasty Fabiánové se už za jejich života staly legendami.