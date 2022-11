Not Available

Setlist: 01. Hordes Of Chaos (A Necrologue For The Elite) 02. Phobia 03. Satan Is Real 04. Gods Of Violence 05. People Of The Lie 06. Total Death 07. Phantom Antichrist 08. Fallen Brother 09. Enemy Of God 10. From Flood Into Fire 11. World War Now 12. Hail To The Hordes 13. Civilization Collapse 14. Violent Revolution 15. Pleasure To Kill