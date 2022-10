Kristopher Schau - Ti år med juling - på tide å få betalt!

Not Available

Finn frem det lengste legemet du har liggende. Er det overdrevent langt i bena og ufattelig stort i føttene er det en fordel. Smør først skallen med en kladd originalitet, vær raus med dette. Slå raskt sammen humor, energi og noe forakt og hell oppi. Her må du passe nøye på, for hvis det sniker seg inn påtagelige mengder bluferdighet eller en kujon vil resultatet bli direkte tilbakestående. På en seng av selvoppofrelse velter du til slutt hele dette uformelige kreaturet. Hvis du syns ditt ferdige produkt virker uortodoks, sært og uvanlig forlystende, ja da er det hele meget vellykket. Ha et smakelig måltid. - Atle Antonsen