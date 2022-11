Krybskytterne paa Næsbygaard

Not Available

På godset Næsbygaard går den gamle godsejer og savner barnebarnet Martin, der er på en kvægfarm i Texas for at lære noget om landbrug. Skytten på godset er syg, så stutterimesteren må passe hans job også. Det er netop i en tid, hvor han træner hårdt til galop løbet om Kongens ærespræmie. For at hjælpe på humøret får de besøg af nogle københavnske feriebørn. Da der opstår store problemer omkring krybskytteri på godsets jord er børnene med til at opklare sagen. Stutterimesteren kommer til skade og det ser ud til at godsets hest ikke kan deltage i det store galop løb. Men heldigvis kommer unge Martin hjem fra Texas i rette tid...