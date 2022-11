La belle empoisonneuse

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Homère Angelopoulos Lacroix, 25 ans, voit sa vie basculer le jour où le hasard place sur sa route la belle et mystérieuse Roxane. Dès lors, le destin de nos deux héros croisera celui d'une grande comédienne aveugle, d'un philanthrope manipulateur, de la déesse Athéna, d'un dinosaure immuable et d'un humoriste déprimé. Plongés dans cet univers éclaté aux accents de tragi-comédie-romantique, Homère et Roxane parviendront-ils à surmonter les épreuves qui les attendent?