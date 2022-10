La matassa

Not Available

Questa e' la storia di una lite, anzi della lite. Quella lite, simile a tante altre che gia' erano state, ma che allontano' per sempre due fratelli, e le loro famiglie. Due fratelli che avevano sempre vissuto da fratelli, condividendo gioie e dolori, superando insieme le difficolta' della vita e dei loro caratteri, con amore. Lo stesso affetto che avevano trasferito ai loro figli, i due cugini, (Ficarra e Picone), cresciuti per tanti anni come fratelli. Cosi' diversi tra loro: prepotente e carnefice il primo (Ficarra), remissivo e vittima il secondo (Picone). Poi, d'improvviso, quella lite li allontano', rendendoli non più fratelli, se non nei loro ricordi di quel meraviglioso periodo della vita, che e' l'adolescenza. Oggi, al momento della nostra storia, i nostri eroi sono due trentenni che conducono due vite profondamente diverse.