Two crime "buddies" face off in a desolate urban hideout, as they anxiously await the drug deal of their lives. "La Haine" meets "The Blair Witch Project" with a dash of Tarantino's "Reservoir Dogs." Made in Montreal on a shoestring budget, this ambitious little thriller has a lot more to offer than meets the eye. Deux petits revendeurs trouvent la combine idéale pour rapidement devenir riche. Voler 12 millions de dollars en héroïne au chef de la gang, puis attendre que les choses se calment... cachés dans la planque.