Tout a commencé comme un gag. Au bon vieux temps des magnétoscopes, le comédien Patrick Bouchitey (l'inoubliable curé de La vie est un long fleuve tranquille) colle bout à bout sur son lecteur de salon des extraits d'émissions sur les animaux qu'il postsynchronise ensuite avec un micro. Le résultat est tellement cocasse qu'il est diffusé à la télévision sous forme de petits modules récréatifs et qu'il connaît un succès inattendu auprès des adultes comme des enfants (encore que certaines séquences soient assez crues et fassent d'ailleurs l'objet d'un chapitre à part sur le DVD). Vingt ans plus tard, La Vie privée des animaux fait l'objet d'une compilation dont l'acteur démontre que l'habit fait souvent le moine et que ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire des grimaces ni aux lémuriens à tirer la langue.