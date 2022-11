Laan mig din kone

Not Available

Salgschef Lund øjner muligheden for at blive underdirektør i det babyudstyrsfirma, han arbejder i. Uheldigvis har han hverken kone eller baby. Det er ellers kvalifikationer, som både chefen og en konkurrerende kollega finder helt nødvendige. Lund lader derfor som om, han har været gift længe. Den lille nødløgn får imidlertid uoverskuelige konsekvenser, da chefen inviterer Lund og frue til middag. Lund må på jagt efter en kone til låns og så griber forviklingerne om sig i et rasende tempo.