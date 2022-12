Not Available

A historical drama Eros drama based on the original comic by Yoji Kambayashi. "Sanada Kunoichi Ninja Den Kasumi Birth! Sarutobi Sasuke" "Sanada Kunoichi Ninja Den Kasumi Hattori Hanzo's Counterattack!" Starring Akiho Yoshizawa, Mei Itoya, Nana Nanaumi and others.