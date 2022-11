Laura Pausini: Live 2001-2002 World Tour

Not Available

Laura Pausini's 'Best Of Laura Pausini' World Tour filmed in Milan. Track list: E Ritorno Da Te / La Mia Risposta / Gente / Il Mondo Che Vorrei / Ascolta Il Tuo Cuore / Un'Emergenza D'Amore / Seamisai / Fidati Di Me / La Solitudine / Le Cose Che Vivi / Tra Te Il Mare (feat. Biagio Antonacci) / Una Storia Che Vale / One More Time / Incancellabile / Angeli Nel Blu / Mi Rubi L'Anima / Strani Amori / Non C'E' / In Asseneza Di Te / Il Mio Sbaglio Piu' Grande / E Ritorno Da Te /