Laurel et Hardy rendent service

Laurel et Hardy vivent fort pauvrement avec une tente et une vieille bagnole. La gaucherie de Stan détruit leur seul abri et leur maigre nourriture ..... Dans la ville voisine, ils mendient un repas auprès d une vieille dame qui les invite à prendre une collation ..... Alors qu Oliver et Stan se démènent avec un tas de bois qu ils ont proposé de couper, la vieille dame répète une mélodramatique pièce de théâtre qui sera le centre d un incroyable quiproquo qui verra Laurel se faire accuser de voleur par son compagnon ....