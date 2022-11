Not Available

Gilbert, affecté à l'incinération des vieux billets à la Banque de France, vit avec sa femme, Gisèle, et son jeune fils, Thomas. Quelques années auparavant, il avait formé un groupe de rock avec Serge et le frère de Gisèle, Marc. Ceux-ci, abusant de sa naïveté, lui font croire qu'il s'est fait voler une mallette contenant un million et que par sa faute, Marc est en danger de mort. L'objectif est de forcer Gilbert à mettre son incinérateur en panne pour faciliter le cambriolage de la banque. Gilbert refuse d'abord, puis cède. Mais il découvre qu'il a été floué. Pour se venger, il prévient la police de la date et de l'heure du cambriolage