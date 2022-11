Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Qui n'a pas connu le stress d'un déménagement ? Surtout quand on est un jeune écrivain comme Alain, sur le point de quitter une bonne maison d'édition pour écrire un sitcom pour la télévision, que sa femme est sur le point d'accoucher et de surcroît quand les déménageurs sont des Roumains qui travaillent au noir et qu'ils n'ont pas vraiment le sens de la ponctualité...