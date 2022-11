Le Marrakech Du Rire

Not Available

Du 8 au 12 juin 2011, a eu lieu la première édition du Festival Marrakech du rire, organisé par Jamel Debbouze. Pour cette grande manifestation, Jamel a invité ses amis du monde du sport et du spectacle. Ainsi, on retrouve, entre autres, Omar et Fred, Gad Elmaleh, Florence Foresti, Patrick Timsit ou Kev' Adams pour des sketches issus de leurs spectacles les plus célèbres. Zinedine Zidane fait une apparition très remarquée. Au coeur du Palais Badia, pendant quatre jours, se sont succédé des spectacles en français et en arabe, avec des humoristes français et marocains. Une sélection des meilleurs moments de la soirée de clôture est retransmise ce soir.