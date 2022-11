Le plus beau métier du monde

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Pour se rapprocher de ses enfants a la suite de son divorce, Laurent Monier, professeur d'histoire-geographie dans un paisible lycee de province, accepte un poste dans un college sensible de la banlieue parisienne. On lui attribue la classe la plus dure, la quatrieme techno, et il trouve un appartement a la cite des Muriers, un quartier particulierement difficile.