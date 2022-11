Not Available

Vuur heet het derde solo programma van Lebbis. En daar geef ik eigenlijk al meteen te veel weg. Dus denk maar aan water. Heerlijk koel water. Drie uur fietsen in de zon, harde wind tegen, onpeilbare dorst en dan eindelijk, klaterend fris, ijkoud water. Je zou d'r een moord voor doen. Sterker nog, er zijn mensen doodgegaan die het niet hadden. Het leven is ingewikkeld. Laat mij u 90 minuten leiden. 90 minuten Vuur lijkt veel en dat is het ook. Fire Walk With Me.