Lebbis kijkt naar de evolutie zoals nog nooit iemand naar de evolutie keek. Met weldoortimmerde opvattingen over vrouwen, godsdienst, fruit, varkens en, ja, zelfs de actualiteit moet eraan geloven. Waar gaan we heen als mensheid. En we zijn nog niet verloren, mits we naar Lebbis luisteren. Het is een programma vol eye-openers, humor, nog meer eye-openers en zelfs iets wat op een lied lijkt.