Lebbis: Zwart

Lebbis solo. Nog persoonlijker. De kans is aanwezig dat u dingen van mij hoort die u niet wilde horen. Zwart is een dag in het jaar helemaal doen wat je altijd al hebt willen doen, maar moraal, de omgeving, je man, je vriendin, je moeder, iets houdt je tegen. Behalve die dag. Twee vrouwen, de perfecte kraak, met 250 over de ringweg. Een kleine en weerloze puber die je op zijn ongetwijfeld gejatte scootertje afsnijdt eens goed op zijn bek slaan. Dat is ZWART. De hele dag achter een parkeerwacht aanlopen en vragen of hij een kick krijgt van het zetten van wielklemmen. Als iemand zijn hond roept en het beest komt niet, en dat is vaak met honden, heel hard vlak bij zijn oor mee gaan roepen. Om te helpen, hè. Dat is ZWART . Iedereen heeft een beetje ZWART . Voor het evenwicht. Behalve moeder Teresa. Maar die is dood. Ik zie wel waar we het over gaan hebben, maar het wordt zeker ZWART.