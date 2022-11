Leben aus der Fülle des Seins!

Not Available

Eckhart Tolle führt uns in diesem Vortrag in seiner ihm typischen Weise mit Ernsthaftigkeit aber auch mit unvergleichlichem Humor zur Erfahrung der Fülle unseres Seins. Er beschreibt, wie wir uns normalerweise an der Oberfläche bewegen, nicht in Kontakt sind mit diesem Sein, mit dem was in der Tiefe liegt. Wir warten ständig darauf, dass etwas Interessantes passiert, sind immer unterwegs zum nächsten Moment, in die Zukunft. Es ist wichtig, zu erkennen, dass diese Zukunft gar nicht existiert, sondern nur ein Gedanke ist - und eben dieser Gedanke im JETZT gedacht wird. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit nach Innen richten, dann kommt in der Tiefe dieses Sein zum Vorschein, es wird als unbegrenzter Raum spürbar. Was ist dieses Sein? Es ist ein Mysterium, das sich gedanklich nicht erfassen lässt. Es ist das, was wir wirklich sind - das ewige, zeitlose Sein - jenseits von Gedanken und Erscheinungen, immer Hier und Jetzt.