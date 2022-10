Not Available

To zwariowana historia czterech przyjaciółek (Łucja - Edyta Olszówka, Korba - Anna Dereszowska, Monia - Magdalena Różczka, Gośka - Iza Kuna), których życie w wyniku galopady szalonych wydarzeń ulega w ciągu roku całkowitej zmianie. Towarzyszą im w tej galopadzie mężczyźni szlachetni (Istvan - Tomasz Kot, Wojtek - Tomasz Karolak, Tomek - Rafał Królikowski, Tadeusz - Krzysztof Globisz), mężczyźni nieszlachetni (Marek Dywanik - Robert Więckiewicz, Błażej Dywanik - Borys Szyc) oraz trudni do zdefiniowania (Artur - Piotr Adamczyk).To miłość i seks, zabawa i spontan oraz zdrada i zemsta w jednym! To świat, w którym kobiety naprawdę rządzą! W którym wiedzą, czego chcą, a zwłaszcza czego nie chcą! I w którym nie boją się powiedzieć facetom prosto w oczy, że jeśli naprawdę są z Marsa, to niech tam wracają!