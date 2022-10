Leova zgodba

Not Available

Leo je mlad dobrosrčen vegetarijanski lev, ki je zaradi svoje drugačnosti izobčen iz svojega krdela. Nekega dne Leo reši kraljico krdela slonov, ki je skotila dva mladička. Številni dogodki, ki so sledili rojstvu so ločili mater od njenih mladičev. Leo je nato prisiljen igrati vlogo očeta in prečkati savano, da bi našel legendarno jezero mleka, da bi nahranil sestradana slonja mladiča, pri čemer mu pomaga najboljši prijatelj, stara duhovita antilopa. Med potjo pa se jima pridružijo še številni prijatelji.