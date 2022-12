Les amateurs

Not Available

A 25 ans, Christophe et J-P galèrent joyeusement et sans amertume dans leur cité. Le travail dans un supermarché pour l'un et les petits boulots pour l'autre laissent leurs esprits libres de rêver aux filles : Malika, la soeur de J-P, et Maya, la cousine de Christophe. Amoureux sans scrupules et maladroits à loisirs, il leur faut déployer des trésors d'imagination pour attirer l'attention des deux filles qui ne songent qu'aux études, symbole de liberté et de fêtes. Pas complexés le moins du monde, et pas décidés non plus à paraître ce qu'ils ne sont pas, J-P et Christophe naviguent entre un braquage foireux dont ils sont les témoins incrédules, une représentation de théâtre dont ils sont les spectateurs interdits et un séjour à la campagne dont ils sont les otages perplexes. Et les filles dans tout ça ? Ils verront dès que les événements leur en laisseront le temps.