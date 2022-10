Not Available

Les Diplômés du dernier rang Date de sortie cinéma : 18 août 1982 Film déjà disponible en DVD depuis le : 7 octobre 2002 Réalisé par Christian Gion Avec Patrick Bruel, Michel Galabru, Marie Laforêt, plus Long-métrage français . Genre : Comédie Durée : 01h26min Année de production : 1982 Synopsis : Dans une salle secrète d'un institut privé d'études économiques et politiques, un groupe d'étudiants s'exerce à l'art de ne rien faire, hormis draguer et préparer des antisèches, jusqu'au moment où le directeur a pour ambition de faire de l'institut une grande école...