Les grandes chaleurs

Après la mort de son mari infidèle, Gisèle, une travailleuse sociale de 52 ans, tombe éperdument amoureuse de Yannick, un de ses ex-clients cleptomane et toxicomane. Elle tente de refouler ses sentiments, mais l'attirance qu'elle a pour ce garçon de 19 ans dépasse l'entendement. Sa soeur, son patron et ses deux enfants viendront, chacun leur tour, perturber ses rencontres secrètes avec son jeune amant. En pleine canicule, l'amour et la raison s'affronte dans l'esprit de cette cinquantenaire dérangée par la jeunesse de son nouvel amour.