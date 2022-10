Not Available

Mis en scène par nulle autre que Lise Dion, Les Grandes Gueules… Complices, se voulait un univers déjanté, un monde en trois dimensions de projections, costumes et chorégraphies où revivaient les désormais célèbres personnages du duo, Jocelyne, Enrique Eglesias, Jean-Marie Biensûr, Ti-Rouge, Stéphane Sansoucy, Jacques Rougeau. Dans le spectacle Complices, les Grandes Gueules jouaient la comédie, de la trompette et du trombone, dansaient et chantaient... Un spectacle de variétés avec une finale belle et touchante digne des grands humoristes québécois. Renversant!