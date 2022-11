Les Luthiers: Viejos Fracasos

Not Available

Premiered on July 22, 1976 at the Odeón Theater, in Buenos Aires. Last performance on May 15, 1977 at the Coliseo Theater, in Buenos Aires. PROGRAM: 1) Miss Lilly Higgins SIngs Shimmy in Mississippi's Spring (shimmy); 2) Brotan und Gretchen (aria aria); 3) Serenata Mariachi (serenata mariachi); 4) Epopeya de Edipo de Tebas (cantar bastante de gesta); 5) Les Nuits de París (chanson francesa); 6) Si no fuera Santiagueño (chacarera de Santiago); 7) Recitado Gauchesco (aires de manguera); 8) Concierto de Mpkstroff (concierto para piano y orquesta) and; 9) Oi Gadóñaya (canciones de los barqueros del Vólgota). It is the first anthology of the group. First entire show ever filmed. This show had its Portuguese version when Les Luthiers performed in Brazil during 1976 and 1977.