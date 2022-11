Not Available

Pan Dongzi est un petit garçon vivant une enfance heureuse dans son petit village de Liuxi. La révolution éclate, et son père est arrêté par les soldats du tyran Hu Hansan. Lorsque Hu envahira son village, Pan n'aura d'autre choix que de s'enfuir avec sa mère. Au cours de ce voyage, Pan fera l'expérience de la tristesse, de la peur, de la violence et de la mort, mais également de la joie et du courage...