Life - Das Wunder Leben - Vol. 2

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Der atemberaubende ‘Planet Erde’-Nachfolger geht in die zweite Runde. Packende, erstaunliche und dramatische Geschichten aus der Natur – zum ersten Mal in einer bis dato noch nie gezeigten Brillanz gefilmt. In Volume 2 werden beispielsweise Seelöwen beobachtet, die ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel mit Weißen Haien treiben. Atemberaubende Zeitlupenbilder zeigen, wie Hasenmaulfledermäuse im Sturzflug Fische aus dem Wasser schnappen. Und Großaufnahmen offenbaren, wie fleischfressende Pflanzen jagen.