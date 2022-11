Linie 3 - 10 års jubilæumsshow

Not Available

- Komplimenter : sketch (Tom Dooley; Lise let på tå) - Tak fordi I kom : sketch (Bamses fødselsdag; Pass me by) - Evergreens : sketch (Tom Dooley) - Don't sit under the apple tree - Talemåder : sketch - Det vil glæde mig at køre (Tak er kun et fattigt ord; Dybt i min vom - Dybt i min drøm; Anders var i Bodil Kjer -Anna var i Anders kær; Vi ska' på skovtur - Stesolider og 3 ugers vin) - Stærkt politisk, samfundssatirisk stof : sketch (Billige tomater; København, København; Rigtige venner; Hele ugen alene) ANDEN AKT - Be my life's companion - Mills Brothers medley (Intro; Opus one; Basin Street blues; Paper doll; Bye bye blackbird) - Band introduktion - På folketingsplan (Uh ha da da) - Rockmødre (Pass me by; Det' lige det; Den jeg elsker; Venus; Barndommens gade; Venus; Den jeg elsker; Woodoo; Det er ikke det du siger; Ka' du se, hva' jeg sa'; Fy fy skamme; Vi maler byen rød; Side by side) - TV køkkenet : sketch (Galopbanen; Tommy Kenter; Dronning Margrethe)