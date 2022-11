2008

Not Available

Not Available

Not Available

1. Acid Rain (10:43) 2. Kindred Spirits (7:53) 3. Biaxident (7:34) 4. Freedom of Speech (8:54) 5. Improv Jam #1 (8:21) 6. Another Dimension (10:31) 7. State of Grace (6:00) 8. Universal Mind part 1 (3:36) 9. Keyboard Solo (5:19) 10. Universal Mind part 2 (3:46) -- 11. When the Water Breaks (17:52) 12. Improv Jam #2 (13:03) 13. Rhapsody in Blue (13:34) 14. Osmosis (5:52) 15. Paradigm Shift (9:17)