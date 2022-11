Not Available

Passionné par l'histoire de son peuple, Alloune, un vieux guide du musée africain "La Maison des Esclaves" à Gorée, part en pèlerinage pour retrouver les descendants de ses ancêtres aux Etats-Unis. Cet émouvant voyage va le mener des côtes de Caroline du Sud au quartier de Harlem où vit la communauté africaine, Little Senegal. Alloune, animé par l'idée de réunir sa famille par delà les siècles et les frontières, remonte jusqu'à une lointaine cousine, Ida, qui ignore tout de son passé. Le vieil homme croise également les chemins de son neveu Hassan, chauffeur de taxi clandestin, de sa fiancée Biram, d'Eileen, enceinte et fugueuse, et de Karim, qui cherche à faire un mariage blanc pour obtenir la carte verte. Tous les quatre comprennent mal la quête d'Alloune.