Recorded live at Raumanmeren Festival, Rauma, Finland, 19/06/2003 1. Get Heavy - 2. Devil Is a Loser - 3. Dynamite Tonite - 4. Hellbender Turbulence - 5. Icon of Dominance (Enaryn Solo) - 6. Biomechanic Man - 7. Monster Monster - 8. Not the Nicest Guy - 9. Rock the Hell Outta You - 10. He's Back (the Man Behind the Mask) (Alice Cooper Cover) - 11. Would You Love a Monsterman ?