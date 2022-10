Love Is Eternal While It Lasts

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Gilberto, 50enne, si fa coinvolgere in una cosiddetta speed-date, una gara in cui i protagonisti devono trovare un partner in 3 minuti. Arrestato, deve confessare tutto in presenza della moglie che lo sbatte fuori di casa. Rifugiatosi da amici scopre che il suo migliore amico è amante della moglie e comincia a tentare di avviare nuove relazioni che falliscono tutte.