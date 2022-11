Love That Brute

1950

Director Alexander Hall's 1950 comedy, about a crude gangster hopelessly falling for a sweet young city government employee, stars Paul Douglas, Jean Peters, Cesar Romero, Keenan Wynn, Joan Davis, Arthur Treacher, Jay C. Flippen, Barry Kelley, Leon Belasco, Clara Blandick, John Doucette, Arthur O'Connell and Charles Lane.