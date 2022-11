Lucerna aneb Boj o lípu

Not Available

Zámek se chystá na příjezd paní kněžny, co zdědila panství, mlynář je zamilovaný do Haničky, stejně jako vodník z náhonu, učitelský si chce stěžovat na svou chudobu vrchnosti a muzikant Klásek utíká před manželkou. Zdánlivě všechno jako od Jiráska. To by ovšem nesměl správce, drába, vodníka Michala i Kláska hrát Josef Dvořák, Hanička by nesměla postrádat části spodního prádla, komorník Franz by nesměl mít podezřelou zálibu ve svém barokním oblečku a paní kněžna (která panství dostala v restituci) by neměla propadat v bezděčné (a nehrané) záchvaty smíchu.