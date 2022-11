Lykken kommer

Not Available

Det rige par Jytte og Ole bruger livet til fest og ballade. Efter endnu en aften og nat med fest beslutter ægteparret at blive skilt. Næste dag fortæller de dette til onkel Frederik, der i stedet foreslår et væddemål: i et år skal Jytte og Ole leve for 400,- kr. om måneden, for at de kan mærke hvordan almindelige mennesker lever. De går ind på forslaget og flytter ind i en lille lejlighed. Efterhånden lærer de at klare sig, men opgiver dog væddemålet efter en måned. Da Ole fortæller onkel Frederik, at de ikke vil være med mere, kan Frederik desværre fortælle dem, at han har sat deres formue over styr. Da Ole kommer hjem får han at vide, at Jytte er gravid. Dette ændrer i høj grad deres liv - Jytte og Ole har pludselig fået et livsindhold.