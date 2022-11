Not Available

Villa Orfeus er en ejendommeligt gammelt hus, som er blevet et klenodie for kvarterets beboer. Det er et fristed, hvor husets beboer får lov til at være anderledes, at være sig selv i en fremmedgjort verden. Lydia Wiljengren (Ellen Gottschalch), der er enke efter en rig musikhandler, ejer "Villa Orfeus". Hun har efterhånden sat hele sin formue overstyr ved sin forkærlighed for musikalske mennesker. Den eneste betingelse for at bo i huset er, at de enten kan spille eller synge.