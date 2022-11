Not Available

Running order of guests: 1. ABBA - Intermezzo No.1 (opening credits) 2. ABBA - Mamma Mia 3. Merit Hemmingson 4. Sylvia Vrethammar 5. ABBA - I Do, I Do, I Do, I Do, I Do 6. Björn Skifs 7. Lill Lindfors 8. ABBA - So Long 9. ABBA - Intermezzo No.1 (closing credits)