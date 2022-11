Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Mahamantri Timmarusu (Telugu: మహామంత్రి తిమ్మరుసు) is a 1962 Telugu historical film directed by Kamalakara Kameshwara Rao. Versatile character actor Gummadi Venkateswara Rao played the key role, while N.T. Rama Rao the role of Krishnadevaraya.