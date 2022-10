Not Available

La storia di Diego Armando Maradona, gli inizi in Argentina con le sue prime squadre ed il Mondiale Under 17 che iniziano a regalargli la notorietà che lo farà sbarcare prima a Barcellona e poi a Napoli, dove diventerà un mito. La sua vita é costellata di successi, trionfi, ma ha anche aspetti molto dolorosi, la droga, i rapporti con personaggi che si fingono amici ma che in realtà lo porteranno al declino...