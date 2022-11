Marco Borsato - Onderweg [live in de kuip]

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Marco Borsato Live In De Kuip: 23 songs live in de Kuip. Tracklist: Zonder Jou - Geen Toeval - Zij - Lopen Op Het Water (duet met Sita) - Margherita - Laat Maar Los - De Bestemming - Vreemde Handen - Als Mijn Hoofd Mijn Hart Vertrouwd - Engel Van Mijn Hart (akoestische sessie in het midden van De Kuip) - Hart Van Een Winnaar (akoestische sessie in het midden van De Kuip) - Laat Het Los - Ik Heb Genoeg Aan Jou (voorstellen band) - Speeltuin - (Warchild filmpje) - Vrij Zijn - Ik Leef Niet Meer Voor Jou - Je Hoeft Niet Naar Huis Vannacht - Wereld Zonder Jou (duet met Trijntje Oosterhuis) - De Waarheid - Binnen - Kom Maar Bij Mij - Dromen Zijn Bedrog - Waarom Nou Jij?