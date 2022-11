Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

In oktober stond de populairste zanger van Nederland avond aan avond in een uitverkocht Gelredome, waar het voor de gelegenheid in wit gehulde publiek alle evergreens en nieuwste hits van Marco te horen kreeg, en vooral te zien! Wit Licht LIVE is een visueel hoogstandje met een hoofdrol voor licht, haarscherp camerawerk, en indrukwekkende beelden