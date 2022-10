Marrakech Express

Not Available

In una fredda sera di novembre, a casa di Marco arriva una ragazza spagnola, Teresa con un misterioso messaggio: il suo fidanzato Rudy, amico di vecchia data di Marco è in carcere in Marocco e per tirarlo fuori servono trenta milioni di lire. Allora Marco, nonostante siano passati tanti anni ricontatta gli altri amici del gruppo, Maurizio, Paolino e Cedro ed insieme a Teresa partono alla volta del Marocco per rivedere ed aiutare Rudy. Ma a Marrakech non c'è traccia di Rudy e Teresa sparisce con i trenta milioni...