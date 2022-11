Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

DAN OSMAN Speed Free-Solo / Major Air RON KAUK5.14b Yosemite and Tuolumne CA CHRIS SHARMA5.13d Mickey's Beach and Pinnacles CA ALEX HUBER 5.14d Siurana SPAIN JOHN BACHAR 5.12 Solo Red Rocks NV KATIE BROWN5.13+ Red River Gorge KY JB TRIBOUT AND BOBBI BENSMAN: Rifle CO