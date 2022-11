Not Available

Max Manus liv var som et eventyr. Under hele krigen risikerte han livet. I 1941 tok Gestapo ham, men han reddet seg ved å sette livet på spill. Hans krigserindringer er velkjent for de fleste, og etter filmsuksessen "Max Manus" er hans navn blitt veldig godt kjent blant folk i alle aldersgrupper. Mindre kjent er nok hans turbulente liv før og etter krigen, som du i denne dokumentaren får et innblikk i.