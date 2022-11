May God Bless America

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Le 11 septembre 2001, dans un quartier résidentiel lavallois, les détectives Maurice et Sylvain poursuivent leur enquête sur les meurtres de trois prédateurs sexuels, tous retrouvés castrés et la bouche pleine de nourriture. La prochaine victime pourrait être Pierre, un voisin libéré la veille après avoir purgé une peine pour actes de pédophilie, bien qu'il ait toujours clamé son innocence. Durant la journée, l'ex-détenu aux abois croise divers résidents de sa rue auxquels il n'avait jamais parlé, dont une mère célibataire désespérément en quête d'amour, un paysagiste excentrique, ainsi que l'épouse dépressive et fugueuse de Sylvain. Parallèlement, cette dernière fraternise avec un voisin comptable aux prises avec un conjoint étouffant.