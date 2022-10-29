Mayskie Zvyozdy

1959

Май 1945 года. В предместьях Праги простые люди встречают советских солдат-освободителей со слезами радости на глазах. В первые дни затишья кто-то с грустью вспоминает о довоенной жизни; кто-то нежданно встречает свою любовь; кто-то возвращается из вражеских застенков, с надеждой смотря в будущее; а кто-то, пересев из танка в чешский трамвайчик, с теплотой вспоминает свое ремесло вагоновожатого…