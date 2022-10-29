1959

Mayskie Zvyozdy

  • Drama
  • War

Director

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Screenwriter

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Release Date

November 10th, 1959

Studio

Gorky Film Studios

Май 1945 года. В предместьях Праги простые люди встречают советских солдат-освободителей со слезами радости на глазах. В первые дни затишья кто-то с грустью вспоминает о довоенной жизни; кто-то нежданно встречает свою любовь; кто-то возвращается из вражеских застенков, с надеждой смотря в будущее; а кто-то, пересев из танка в чешский трамвайчик, с теплотой вспоминает свое ремесло вагоновожатого…

Cast

Vyacheslav TikhonovRukavickin
Mikhail PugovkinStarshina
Nikolay KryuchkovSoldat
Yuri BelovProbochnik
Leonid BykovTankist
Leonid Chubarov

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